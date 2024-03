Seveda ni prav, če mečejo petarde ljudem pod noge in zganjajo druge bedarije, ampak mislim, da se moramo v tej situaciji vprašati več stvari. Zakaj se zbirajo v gostinskem obratu s hitro prehrano? Zakaj ni več mladinskih centrov? Zakaj ni prostorov, ki bi bili resnično namenjeni mladim? Ko je lani po spletu zakrožil posnetek medvrstniškega nasilja v Celju, se mi je zdelo zelo povedno, da se je to zgodilo na strehi veleblagovnice. Kajti medvrstniško nasilje ni nekaj novega. Naša generacija je bila, denimo, zelo nasilna. Odraščali smo konec osemdesetih. Prebujala se je nova država, a prebujal se je tudi nacionalizem. Včasih smo bili zato srhljivo brutalni drug do drugega. Prav tako se mi ni zdelo nenavadno, da so nasilje nad dekletom v Celju posneli, saj dandanes velja logika, da se dogodek ni zgodil, če ga nisi posnel. Morda me je še najbolj šokiralo, kje se je vse skupaj dogajalo. Mislim, da so bili na strehi veleblagovnice zato, ker nimajo biti kje drugje. Upam, da v Celju in drugje čim prej odprejo nove prostore, kjer se bodo mladi lahko zbirali. x Nedelo