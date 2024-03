"Naša odgovornost je bila, da prepričamo večino, naj glasujejo za, vendar nam to ni uspelo," je dejal Varadkar.

Uradni izidi referendumov sicer še niso znani, predvidoma naj bi jih objavili še danes.

Na Irskem so volivci v petek na dveh referendumih odločali o predlogih, namenjenih posodobitvi omembe žensk in družine v ustavi. Odločali so o razširitvi opredelitve družine tudi na tiste, ki ne temeljijo na zakonski zvezi, in o tem, da skrbi za družinske člane ne bi več pripisovali samo ženskam, temveč vsem družinskim članom.

Irska, članica Evropske unije s 5,3 milijona prebivalcev, je sicer ustavo iz leta 1937 že večkrat dopolnila, med drugim leta 2015, ko je uzakonila poroke istospolnih parov, in leta 2018, ko je uzakonila splav.