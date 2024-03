Začel se je že šesti mesec vojne v Gazi, ki jo je sprožil Hamasov pokol 1200 Izraelcev in ugrabitev 250 talcev (konec novembra je Hamas izpustil 105 talcev). Način, kako poskuša Izraela uničiti Hamas, je hudo problematičen, saj je med več kot 30.000 ubitimi Palestinci po 7. oktobru večina nedolžnih civilistov, med njimi tudi okoli 12.000 otrok. Veliko pa jih je postalo invalidov brez noge ali roke. Morda pa so Izraelci Gazo povsem porušili z namenom, da prisilijo Palestince v eksil.

Načrti Zahoda kažejo na njegovo nemoč

Zdaj otroci v Gazi umirajo tudi zaradi lakote in pomanjkanja pitne vode. Izrael pa v Gazo spusti zelo malo od več tisoč tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki čakajo pred mejo pri Rafi. EU, ZDA, Velika Britanija in Združeni arabski emirati so sporočili, da bodo v teh dneh odprli humanitarni koridor do Gaze s Cipra, kjer čaka hrana ameriške humanitarne organizacije World Central Kitchen. V izraelski vladi so namero pozdravili, a tudi napovedali stroge nadzore tovora.

Že v četrtek je ameriški predsednik Joe Biden, medtem ko si še vedno prizadeva za premirje, napovedal gradnjo pomola v Gazi za raztovarjanje humanitarne pomoči. Zgrajen naj bi bil aprila. V zadnjih dneh pa je več zahodnih in arabskih držav s padali odvrglo humanitarno pomoč nad Gazo. A iz zraka je težko prehraniti več kot dva milijona prebivalcev enklave. Tudi pomoč po morju ne bo zadostna. Vsekakor pa ta humanitarna pomoč kaže na nemoč Zahoda, ki Izraela ne zna prepričati niti v to, da bi v Gazo spustil tovornjake s humanitarno pomočjo.

Kot je na televiziji France 24 dejal novinar Wassim Nasr, so območja spopadov v zadnjih dveh mesecih ves čas ista: štiri na severu (v mestu Gaza z okolico), dva v osrednjem delu enklave in tri na jugu (tudi v Kan Junisu in Rafi). Glede severa so izraelski generali še decembra trdili, da so ga »očistili«, a tudi tam hamasovci s protitankovskimi raketami še naprej napadajo Izraelce, kar ima zaradi posnetkov, ki se širijo po spletu, predvsem propagandni in psihološki učinek. Doslej je sicer umrlo le 247 izraelskih vojakov. Izraelci napredujejo zelo počasi, osvajajo stavbo za stavbo. Ni jim še uspelo premagati Hamasa, ki pa je vsekakor oslabljen. Premier Benjamin Netanjahu si ne upa začeti večje ofenzive na Rafo, kjer je, kot vztraja, zadnje večje oporišče Hamasa. A tam je tudi okoli 1,5 milijona beguncev in tvegal bi sankcije EU, kar bi še bolj oslabilo izraelsko gospodarstvo.

Hamasu ne grozi uničenje

EU bi že davno morala s sankcijami kaznovati Izrael, ker dopušča gradnjo nezakonitih judovskih naselij na okupiranem palestinskem Zahodnem bregu. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk jih je zdaj označil za »vojni zločin«. Pred nekaj dnevi je izraelska vlada odobrila gradnjo dodatnih 3500 stanovanj na Zahodnem bregu za judovske priseljence. Tam jih je že 700.000, Palestincev pa 3,2 milijona. Sveti muslimanski mesec ramadan, ki se začenja, pa bi lahko spodbudil k napadom na izraelsko okupacijsko vojsko. Ta je skupaj z judovskimi priseljenci po 7. oktobru ubila okoli 400 Palestincev z Zahodnega brega.

Če v Gazi Hamas podpira manj kot polovica vprašanih, ga na Zahodnem bregu podpira več kot polovica. Ne nazadnje so bili vsi osvobojeni palestinski jetniki konec novembra, to je 180 mladoletnih in žensk, z Zahodnega brega (večina je bila v izraelskih zaporih brez pravega razloga). Skratka, tudi če bo Izrael povsem uničil Hamas v Gazi, bo ta preživel na Zahodnem bregu. x