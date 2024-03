34 ukrepov za sanacijo zdravstva: Program za vzpostavitev reda

Slovensko zdravstvo potrebuje sanacijski program v smislu podjetniškega preobrata. Z njim ne spreminjamo glavnih sistemskih lastnosti in zdravstvenega sistema tudi ne opredeljujemo na novo. S takim sanacijskim programom zgolj »popravljamo« tiste dele organiziranja slovenskega zdravstva, ki so bili v zadnjih letih nesistematično spremenjeni in ki jih je treba posodobiti glede na spremenjeno transakcijsko in kontekstualno okolje zdravstva v Sloveniji. Tak sanacijski program omogoča tudi opredelitev iztočnic za strateški načrt razvoja slovenskega zdravstva, v praksi pa vzpostavlja red, ki omogoča realizacijo strategij.