Restavracija je na instagramu objavila izjavo, v kateri je podrobno opisala incident in prosila Quinta, naj se ne vrača. V njej so zapisali, da je igralec kričal na osebje kot razvajen otrok, potem ko niso odgovorili na njegovo sporočilo, da bi ga obvestili, da je njegova miza pripravljena. Quinta, znanega po vlogi Vulkanca Spocka iz Zvezdnih stez, so še opisali kot čudovitega Spocka, a grozno stranko, in dodali, da je s svojim izpadom v neprijeten položaj spravil tudi goste restavracije. »Gospod Quinto, odnesite svoje slabe vibracije kam drugam. V Maniti se nam je pridružilo veliko čudovitih zvezdnikov, a vi niste eden izmed njih,« so še zapisali.