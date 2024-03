Kot so sporočili iz SNG Maribor, gre za »spicy hot pop mess« uprizoritev za ženske in moške, ki se ne bojijo pristati v ženski glavi. Mahkovic v knjigi drzno, pogumno, brezkompromisno, brezsramno, globoko, nevarno in odkrito secira samo sebe.

Roman je po obliki in vsebini razgiban ter neulovljiv, takšna pa je tudi predstava. V njej gledalec sledi osmim mesecem avtoričinega življenja ter motivom, dogodkom, željam in strahovom, ki jo določajo. Premika se od intimističnih, skoraj dnevniških zapisov, pisem, seznamov in osebne mitologije do bolj esejističnih vsebin, v katerih avtorica pripoveduje izkušnjo življenja urbane mlade ženske, ki se sooča s seboj in s svetom, z lastno preteklostjo in z zahtevami sedanjosti.

»Moje navdušenje nad knjigo je naraščalo z vsako prebrano stranjo, in ko sem knjigo prebrala do konca, sem že bila prepričana, da je to vsebina, ki bi si jo želela videti in slišati v gledališki postavitvi. Evin tok misli, ki je izpisan in zapisan v duhovitem, pikantnem, neposrednem in bogatem jeziku, me je nagovoril kot žensko in igralko,« je povedala igralka Nataša Matjašec Rošker.

Kot je dodala, je uprizoritev zasnovana kot performativni duo za igralki različnih starosti, pri čemer prav medgeneracijske razlike besedilo in uprizoritev umestijo v kontekst obče ženskega.

Dramatizacijo romana podpisuje Eva Mahkovic, priredbo besedila in idejno zasnovo uprizoritve Nataša Matjašec Rošker, besedila songov Liza Marijina, dramaturginja je Maja Borin, koreografinja Valentina Turcu, scenograf Lin Japelj, kostumograf Alan Hranitelj, avtor glasbe Marko Jaušovec in oblikovalec svetlobe Tomaž Bezjak.