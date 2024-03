Ob dvoboju za naslov svetovnega prvaka je kandidatski turnir šahovsko tekmovanje z največjo veljavo. Nastopiti na turnirju pomeni zapisati se z zlatimi črkami v šahovsko zgodovino. Za kako gigantski športni podvig gre, lahko vidimo ob primerjavi z nekdanjo Jugoslavijo. Čeravno je bila ekipna velesila in dobitnica številnih medalj na največjih mednarodnih tekmovanjih, je v štirih desetletjih »dala« vsega tri kandidate: Svetozarja Gligorića (trikrat), Borislava Ivkova in Predraga Nikolića. Legendarni Ljubomir Ljubojević nikoli ni postal kandidat. Prav tako tega dosežka ni bil deležen noben slovenski šahist.

Zanimivo tudi brez Magnusa

​Aktualni cikel svetovnega prvenstva se prvič po dobrem desetletju dogaja brez »vesoljca« Magnusa Carlsena. Mnogi so se bali, kaj bo s tekmovanjem po umiku ljubljenca sponzorjev. Vse kaže, da je bil strah odveč. Organizatorji z različnimi promocijskimi prijemi podžigajo zanimanje šahovskih ljubiteljev po vsem svetu. Tudi vstopnice in abonmaji, ki za šah sploh niso nekaj običajnega, gredo menda za med. Partije v živo in družbena omrežja so ustvarila številne junake. Tako imenovanega atomskega šaha ne igra le peščica z Magnusom na čelu, temveč je nabor virtuozov izjemno širok. V Torontu bo nastopila druščina, ki jo mirno lahko imenujemo creme de la creme. Že vnaprej lahko napovemo vrhunsko predstavo, ki bo zadovoljila najbolj petične sladokusce kraljevske igre.

Kdo bo izzivalec Ding Lirena? Bo to igralec z najvišjim ratingom Caruana? Morda Magnusov favorit prihodnosti Firouzja? Ali pa najmlajši udeleženec, komaj 18-letni Pragnananda? Seveda ni izključeno, da bo to uspelo nekomu četrtemu, tako izenačeni so tekmeci. Igralci so še dodatno motivirani, saj se jim že zdaj nasmiha prevzem svetovnega žezla. Ding je imel po osvojitvi krone nekaj nastopov, vsi so se končali klavrno. Za nameček je pred super turnirjem v Wijku letošnjega januarja prostodušno priznal, da se je dolge mesece spopadal s psihičnimi težavami. Kasparov je nekoč izjavil, da imajo ljudje boks za grobega samo zato, ker ne poznajo šaha.

Ženske v senci gladiatorskih iger

Ženski turnir, kjer se bo prav tako zbrala šahovska smetana, bo minil v senci moških gladiatorskih iger. Toda že to, da bodo nastopile na istem prizorišču kot elitniki, je pravo znamenje prihodnosti. Razmere v ženskem šahu gredo nezadržno v smeri enakopravnosti. Denimo na super dogodku v norveškem Stavangerju meseca maja bosta nagradna sklada na moškem in ženskem turnirju povsem izenačena.

V Kanadi tudi v ženski konkurenci ni izrazite favoritinje. Zmagovalka bo postala izzivalka svetovne prvakinje Ju Wenjun.