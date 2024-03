Vlada naj bi današnji seji razrešila enega izmed treh članov nadzornega sveta družbe Borzen, Žigo Fišerja, in namesto njega na to mesto imenovala generalnega direktorja direktorata za energijo Hinka Šolinca. V nadzornem svetu medtem zaenkrat ostajata Mojca Veljkovič in Ivana Nedižavec Korada. O menjavi vsaj dela nadzornikov je sicer vlada razmišljala že vse od sredine februarja. Tedaj naj bi bila na mizi razrešitev vseh treh, a se tedaj zaradi nasprotovanja nekaterih članov vlade to vendarle ni zgodilo.

Čas menjave nadzornika je zanimiv zlasti zato, ker družbo Star Solar v lasti predsednika vlade Roberta Goloba, zaradi nakazil, ki jih je ta prejela od Borzena v času aktualne vlade, gre za 230.000 evrov, preiskuje protikorupcijska komisija. Omenjena nakazila so sicer prihodki od trgovanja z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Star Solar in predsednik vlade

Družba Star Solar je bila ustanovljena leta 2012 in se ukvarja s proizvodnjo in prodajo električne energije iz sončnih elektrarn. Podjetje kot direktorica vodi Golobova hči in je bilo ves čas v lasti Golobove družine. Do novembra lani je bila lastnica njegova nekdanja soproga Jana Nemec Golob, nato pa je zaradi sporazumne razveze zakonske zveze in s tem povezane delitve premoženja edini lastnik postal Golob. Mediji so tedaj razkrili tudi prihodke, ki jih je Star Solar dobil od Borzena.

Star Solar je v letu 2022 ustvaril 256.000 evrov prihodkov in 97.000 evrov dobička. Po podatkih iz Erarja je od leta 2014 do danes od Borzena prejel 2,1 milijona evrov, od tega 235.000 evrov po 1. juniju 2022, ko je prisegla Golobova vlada. Od novembra lani do danes, torej po tem, ko je Golob vstopil v družbo, pa 18.100 evrov.

Kaj počne Borzen?

Za razumevanje poslovnega odnosa med Borzenom in Star Solarjem je ključno razumevanje, kaj Borzen počne in kakšen je njegov namen. Borzen med drugim upravlja s shemo, v katero se stekajo prihodki, ki jih preko položnic za elektriko plačujemo državljani. Ena izmed postavk na položnici je podpora elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE). Te prihodke upravlja Borzenov center za podpore in jih razdeljuje tistim, ki so do njih upravičeni. Med drugim tudi Star Solarju.

Lastniki velikih sončnih elektrarn, namreč lahko elektriko bodisi prodajajo sami na trgu, od Borzena pa prejemajo obratovalno podporo, ki naj bi proizvodni napravi nadomestila razliko med proizvodnimi stroški in tržno ceno za prodano elektriko. Lahko pa elektriko prodajo (po javno objavljeni ceni) Borzenu. Zgoraj omenjeni prihodki, ki jih je Golobovo podjetje prejelo od Borzena, so nakazila na podlagi ene od teh dveh možnosti.