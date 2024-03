Pasje mladiče tihotapijo iz pasjih farm na Zahod

Romunskemu vozniku so na pomurski avtocesti pred kratkim zasegli 31 pasjih mladičev, ki so danes že v toplih domovih. Najverjetneje so bili na poti s tako imenovanih pasjih farm na Zahod, kjer bi jih prodali za veliko denarja. Podobnih primerov pri nas je nekaj na leto. Industrija tihotapljenja in preprodaje psov s pasemskimi značilnostmi v Evropi cveti.