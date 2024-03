Na dirki proti soncu so kolesarji prvič zavili v gore. Po slabšem ekipnem kronometru nemške ekipe Bora-Hansgrohe se je pričakovalo, da bo slovenski as Primož Roglič napadel in se vrnil v igro za zmago, a je celo pridelal nekaj novih sekund zaostanka v skupnem seštevku. Če so veliki tekmeci nekdanjega smučarskega skakalca Remco Evenepoel, Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard zmagali na svoji prvi tekmi sezone (Danec je na drugi, ker so bili časi kronometra na dirki O Gran Camino nevtralizirani že pred začetkom in ni vozil z vso močjo), je Primož Roglič praznih rok tudi po četrti etapi v Franciji, ki jo je zaključil na sedmem mestu.

Včeraj je prvič prišel na svoj teren, saj so morali kolesarji premagati več kot 3300 višinskih metrov in sedem vzponov. S svojim moštvom so nadzirali potek etape, Roglič pa ni imel moči za zadnji napad. Še več. Na ciljnem vzponu na Mont Brouilly je celo izgubil nekaj novih sekund. »Vsi v ekipi so zelo motivirani, a je bilo danes zelo mrzlo. Zadovoljen sem z vzdušjem v ekipi in s pristopom. Pozitivno gledamo proti naslednjim dnevom, kjer bo vse odvisno od nog,« kljub minuti in desetim sekundam zaostanka v skupnem seštevku ostaja pozitiven Primož Roglič.Gorsko etapo je dobil kolesar Bahrain-Victoriousa Santiago Buitrago, ki je bil močnejši od Avstralca Luka Plappa (Jayco-AlUla). V cilju sta bila zadovoljna oba, saj je sotekmovalec Luke Mezgeca, ki je bil pričakovano v ozadju, prevzel majico vodilnega v skupnem seštevku.

Na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb in še vedno vodi Juan Ayuso (UAE Emirates). Odličen dan za Bahrain-Victorius se je začel že pred zmago Buitraga, saj se je tretja etapa v Italiji končala eno uro prej, ciljni sprint razgibane etape pa je dobil Nemec Phil Bauhaus. Bauhaus se tako postal prvi neslovenski kolesar moštva z zmago v letu 2024, saj sta pred tem za Bahrain-Victorious slavila le Matej Mohorič in Matevž Govekar.