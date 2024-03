Več deset protestnikov je vrata predsedniške palače razbilo s terenskim avtomobilom. Nekaj jih je tudi vstopilo v stavbo, od koder jih je nato poskušalo odgnati varnostno osebje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik Lopez Obrador je incident označil za jasno provokacijo. »Hočejo, da se odzovemo z nasiljem. Mi tega ne bomo storili. Nismo represivni organi,« je dejal. Dodal je, da bodo vrata popravili in da težav ne bo.

Svojci pogrešanih študentov in njihovi podporniki so sicer v mehiški prestolnici danes izvedli vrsto protestov. Med drugim so pred vladnim uradom izvedli sedečo stavko in zahtevali srečanje z Lopezom Obradorjem.

Študenti z učiteljišča v mestu Ayotzinapa so se 26. septembra 2014 v kraju Iguala udeležili protesta, na katerem so izražali nezadovoljstvo nad politiko zaposlovanja lokalnih oblasti, ki naj bi bila diskriminatorna do učiteljev z ruralnih območij.

Ukradli so pet avtobusov, s katerimi naj bi se nato udeležili nadaljnjih protestov, tudi v prestolnici. Po uradnih ugotovitvah so jih na ukaz župana Iguale zajeli skorumpirani policisti in jih predali pripadnikom lokalnega narkokartela. Ti naj bi jih ubili in njihova trupla sežgali na smetišču blizu mesta Cocula.

Svojci študentov so ta scenarij vselej zavračali in trdili, da skuša vlada prikriti vpletenost visokih politikov in vojaških častnikov v poboje. Tem dvomom so se pridružili tudi neodvisni preiskovalci, ki so v svojem poročilu poudarili, da niso našli nobenih dokazov, da bi bila trupla študentov sežgana na smetišču.