V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 7, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

V noči na torek in v torek bo večinoma oblačno s pogostim dežjem, tudi nevihtami. Malo hladneje bo. Ob morju se bo krepil jugo, v notranjosti Slovenije pa bo pihal jugovzhodnik, ob prehodu vremenske fronte pa jugozahodnik, ki bo sprva okrepljen. V noči na sredo bo dež, razen na zahodu, ponehal.

V sredo bo v zahodnih krajih pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, tudi s kakšno nevihto. Drugod bo dokaj sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe, lahko kakšna nevihta.

Danes bo obremenitev zaradi vremena majhna in le individualno izražena, v ponedeljek pa se bo vremenska obremenitev postopno povečevala.