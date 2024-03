Otroci dobijo nepozabno izkušnjo

Iz SNG Opera in balet Ljubljana so javnost zadnje dni obveščali, da morajo po zakonu napovedane štiri ponovitve opere Madama Butterfly (zadnja bo jutri) prestaviti z večerne na zgodnejšo, popoldansko uro, ker v njej nastopa otrok. Kakšna dovoljenja potrebuje teater, da lahko otroci nastopijo na odru in pod kakšnimi pogoji, smo vprašali več ustanov.