Uporniško odstranjevanje na črno urejenih vrtičkov

Potem ko so bili dolgoletni uporabniki zemljišča ob železniški progi v Preski v občini Medvode lani ob koncu leta obveščeni, da morajo svoje vrtičke in vrtno pohištvo odstraniti do konca februarja, velik del teh še vedno ostaja na lokaciji. Po novem lahko vrtičkarji na območju vsaj še do poletja zasejejo oziroma posadijo vrtnine.