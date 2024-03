Gorenja vas - Poljane: Izzivi z urejanjem vodotokov

V občini Gorenja vas - Poljane so po sedmih mesecih od lanskih poplav, ki so prizadele 60 odstotkov občine, zadovoljni s potekom sanacijskih del. V prihodnjem obdobju jih trdo delo čaka tudi na področju urejanja vodotokov oziroma vzpostavitve zadrževalnikov med Žirmi in Škofjo Loko.