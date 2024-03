Ko je Bayern čakal na prvo tekmo osmine finala lige prvakov, je verjel, da lahko po porazu v domačem prvenstvu proti Bayerju z zmago proti Laziu obrne potek sezone. A zgodilo se je ravno obratno, nekaj, česar pri bavarskem velikanu pravzaprav niso vajeni. Neuspeh v Rimu je sprožil plaz, ki je pripeljal do tega, da se bo trener Thomas Tuchel poleti moral posloviti, Bayern pa je nato v domačem prvenstvu klonil še proti Bochumu, ugnal Leipzig in nazadnje remiziral s Freiburgom, kar pomeni, da v prvenstvu za vodilnim Bayerjem zaostaja že za debelih deset točk. Ker je Bayern pred tem na začetku novembra že v drugem krogu nemškega pokala izpadel proti tretjeligašu Saarbrückenu, realno v letošnji sezoni ostaja v boju le še za lovoriko v ligi prvakov. A za napredovanje v četrtfinale bo moral pred domačimi navijači izničiti zaostanek z 0:1, ki si ga je nabral na prvi tekmi v italijanski prestolnici. Glede na trenutno formo kapetana Manuela Neuerja in soigralcev pa je veliko takih, ki niso povsem prepričani, da jim lahko to uspe.

Tuchel se je sprijaznil

»Nadoknaditi moramo zaostanek z 0:1 proti italijanski ekipi, ki jo vodi odličen trener Maurizio Sarri, zato je jasno, da nas čaka izjemno težka naloga, kar pa nas po drugi strani močno motivira. Prepričani bodite, da zadnji izidi v nemškem prvenstvu ne bodo vplivali na nas,« zagotavlja Thomas Tuchel, ki se je že sprijaznil, da bo moral poleti zapustiti trenersko klop pri Bayernu. Mnogi so prepričani, da se bodo vodilni v klubu odločili za predčasno menjavo, če Bavarci danes ne bodo izločili Lazia. »Vseeno je, če se strinjam s potezo vodstva kluba ali ne. Vse, kar mi je preostalo, je to, da sem se sprijaznil in se osredotočil na naloge, ki nas čakajo do konca sezone. Prva je Lazio in preboj v četrtfinale lige prvakov.«

S težavami se ubada tudi Lazio, ki je po veliki zmagi na prvi tekmi osmine finala izgubil na treh od naslednjih štirih tekem. Po vrsti so Rimljane ugnali Bologna, Fiorentina in nazadnje Milan. Predvsem na zadnjem obračunu so sinje modri delovali izredno nervozni in ob neuspehu z 0:1 prejeli kar tri rdeče kartone (Luca Pellegrini, Adam Marušić, Matteo Guendouzi), morali pa bi še četrtega, ko je Elseid Hysaj od zadaj s komolcem namerno močno v glavo udaril Milanovega Olivierja Girouda. Tudi položaj Sarrija pri Laziu ni trden, še dodatno zato, ker je v sporu s predsednikom kluba Claudiom Lotitom. Očita mu, da je za slabe rezultate moštva v letošnji sezoni kriva njegova varčevalna politika in preskromni finančni vložek na poletni tržnici.

Mbappe v nemilosti Enriqueja

V drugem paru današnjega večera ima PSG v rokah trdnejšo prednost kot Lazio, saj je prvo tekmo pred domačimi navijači proti Realu Sociedadu dobil z 2:0. Prvi zvezdnik Parižanov Kylian Mbappe, ki poleti odhaja v Real Madrid, je v vse večji nemilosti trenerja Luisa Enriqueja. Španski trener ga na zadnjih tekmah pogosto menja že pred koncem. Na zadnji ob remiju proti Monacu z 0:0 je moral pod prho že ob polčasu. »Gledati moram na dobrobit ekipe in v prihodnost. Slej kot prej se moramo navaditi na življenje brez Mbappeja,« odgovarja Luis Enrique, ki je prepričan, da se bo PSG prebil v četrtfinale. Pri Sociedadu snujejo preobrat, optimizem pa črpajo iz dobre predstave na prvi tekmi. Trener Imanol Alguacil je na zadnjem obračunu domačega prvenstva, ko so proti Sevilli klonili z 2:3, odpočil pet standardnih igralcev prve enajsterice. »Ves čas gledamo na to, da napredujemo. Še peto sezono zapored se želimo prebiti v evropska tekmovanja, hkrati pa šokirati nogometno Evropo in zrežirati preobrat.«