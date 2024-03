Kranj. Poleg podobe Janeza Puharja je na jašku zapisanih nekaj osnovnih informacij o tem zanimivem Kranjčanu. Izpisana je tudi spletna povezava, na kateri sta kratek animirani film in poljuden opis s prikazom izuma fotografije na steklo. »S personaliziranimi ali tipiziranimi cestnimi jaški te osebe predstavljamo domačinom in obiskovalcem mesta na zelo opazen in viden način, na sprehodu po mestu. S tem prispevamo k ureditvi mesta in njegovemu videzu, hkrati pa razvijamo tudi nov turistični produkt. Želimo si namreč, da bi ti jaški služili obiskovalcem kot namig pri raziskovanju mesta in da bi lahko z njimi razvili nekakšen lov na zaklad,« pojasni direktor zavoda za turizem in kulturo Klemen Malovrh.

Načrtujejo, da bodo v prihodnje s podobami znamenitih Kranjčanov prekrili dvajset jaškov. Najprej pa bodo izbrali tiste, na katere lahko vežejo že obstoječe turistične produkte. Tako na Puharja in njegovo za tedanje čase inovativno delo v Kranju že opominja obeležje v Prešernovem gaju, po njem se imenujeta tudi fotografsko društvo in osnovna šola. Kot pravi Malovrh, bosta naslednja na vrsti France Prešeren in Simon Jenko, ki imata v mestu že kar nekaj obeležij, po njiju pa so poimenovani tudi šole in gledališče. Kdo vse bo še prišel na vrsto, še ne želijo izdati, saj je projekt še v fazi načrtovanja, pa tudi končni cilj projekta, tako imenovani lov na zaklad, bi s tem izgubil svoj čar.

Projekt je še v uvodni fazi, zato promocija še ni v polnem teku. »V decembru smo izvedli nagradno igro, da bi videli, kakšni so prvi odzivi ljudi. Medtem pa dograjujemo produkt do mere, da ga bomo lahko v celoti predstavili splošni javnosti in začeli promovirati turistom. Časovnica še ni povsem dorečena. Ta trenutek se še usklajujemo s partnerji v projektu in smo v fazi pridobivanja vse potrebne dokumentacije za izvedbo,« razlaga Malovrh.

Čeprav je bilo nekaj pomislekov, da morda ni najbolj primerno postavljati obeležij, po katerih hodimo, domače živali pa na jih morda opravijo potrebo, Malovrh meni, da bodo tipizirani jaški prispevali k lepši podobi mesta: »V starem mestnem jedru je opaziti kar nekaj cestnih jaškov, zakaj ne bi bili prekriti z bolj atraktivnim, zanimivejšim oblikovanjem. Hkrati dobimo tudi nov turistični produkt, ki še dodatno prispeva k promociji obstoječih turističnih produktov, in izpostavimo znamenite kranjske osebe, ki so na tak ali drugačen način prispevale k razvoju in prepoznavnosti mesta. Bistveno pa je tudi, da lahko obiskovalci znane osebe spoznavajo na interaktiven način.«

Kakšni bodo stroški projekta, v tem trenutku na zavodu za turizem težko ocenjujejo. Kot pravi Malovrh, je bil jašek z Janezom Puharjem, ki stoji pred njegovo rojstno hišo v Reginčevi ulici, izdelan kot prototip v sodelovanju z Elektrom Gorenjska. Sodelovanje s partnerji pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje.