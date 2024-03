Eksperiment na otrocih

V Franciji je vlada nedavno vložila predlog zakona, ki mlajšim od trinajst let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. V Veliki Britaniji se množijo pozivi k prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od šestnajst let, nekateri pa bi radi prepoved razširili tudi na pametne telefone. Na Švedskem so se odločili, da iz osnovnih in srednjih šol umaknejo večino digitalnih pripomočkov. Povsod govorijo o »kopičenju dokazov« o škodljivosti sodobne tehnologije za mladostnike in o tem, da prednosti digitalizacije pri mladih ne odtehtajo škodljivih, pogosto tudi tragičnih posledic.