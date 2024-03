V 80. letih je Razbornik ustanovil Studio Tivoli in tam posnel več kot 500 albumov. O studiu je pred leti za Delo povedal: »Saj studio niti ni bil vrhunski, imel je pač solidno opremo za tiste čase. Bil pa je konkurenčen državnim studiem, ker sem imel 24-kanalno snemalno mizo. To je omogočalo več ustvarjalne svobode in več nasnemavanj.«

Kot mojster zvoka je leta 1946 rojeni Razbornik sodeloval z največjimi imeni slovenske glasbe, kot so Buldožer, Pankrti, Lačni Franc, Laibach, Siddharta in Big Foot Mama, ter z glasbeniki s področja nekdanje Jugoslavije, kot so Bijelo dugme, Ekatarina Velika, Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Josipa Lisac in Mišo Kovač, snemal pa je tudi z Andreo Bocellijem in Josejem Carrerasom.