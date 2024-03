Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki bistvenega napredka niso prinesle, je glavni stavkovni odbor Fidesa 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Po uveljavitvi umikov bodo delali največ 48 ur na teden, kar pomeni, da bodo vsak teden opravili do osem nadur. Poudarjajo tudi, da ne bodo delali več kot 16 ur neprekinjeno.

V Fidesu ocenjujejo, da se je za umik soglasja odločila dobra polovica vseh zdravnikov, na ministrstvu za zdravje pa so pred dnevi navedli, da je v bolnišnicah soglasja umaknilo približno 30, v zdravstvenih domovih pa okoli 20 odstotkov zdravnikov.

Vlada včeraj določila zdravniške storitve, ki jih morajo opravljati v času stavke

Vlada je zato v ponedeljek predstavila prve predloge ukrepov, namenjene vodstvom zdravstvenim ustanov za zagotavljanje delovanja zdravstvenega sistema. Na včerajšnji seji pa je vlada sprejela še odlok, s katerim je določila zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati tudi v času stavke.

Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, pa tudi storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro. Gre tudi za izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj.

Preberite več:

Vlada z odlokom določila storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati tudi v času stavke. Katere so?

Pred kritičnim koncem tedna molk in oklevanje