»Cilj vlade je zaščita ljudi in njihovih temeljnih človekovih pravic, kot jih določa ustava,« je uvodoma dejala ministrica. Med storitvami, ki jih bodo zdravniki morali izvajati, je ministrica naštela tudi storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj. »Glede na dejstvo, da Fidesova stavka traja že sedem tednov in da je čas njenega zaključka težko napovedati, bi odlašanje s temi storitvami pacientom lahko povzročilo resno zdravstveno škodo,« je pojasnila ministrica.

V zadnjem času so v javnosti odmevale tudi omejitve dostopnosti invalidov do zdravniških pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja. »S takimi omejitvami sta invalidom onemogočena vsakodnevna mobilnost in vključevanje v delo in nasploh v družbo,« je opozorila in dodala, da se s tem poslabšata življenjski standard in kakovost življenja. Po njenem mnenju stavka Fidesa namreč ne more biti upravičen razlog za neizvajanje omenjenih storitev. Poudarila je, da se zaveda, da imajo zdravniki pravico do stavke, vendar mora biti ta po njenem mnenju sorazmerna in ne sme pretehtati nad drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami, kot sta pravica do zdravstvenega varstva in pravica do socialne varnosti.