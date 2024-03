Polh je razpravo na današnjih pogajanjih ocenil za »kar burno«, saj da so morali razčistiti veliko stvari. »Moram reči, da so nekatera stališča drugače razumljena na eni in na drugi strani. V izogib tem stališčem smo prosili, da nam pisno posredujejo predloge reševanja stavkovnih zahtev,« je pojasnil v izjavi za medije.

Predlog bo nato najprej preučil odvetnik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Preden bi se sindikat udeležil stebrnih pogajanj za zdravstvo in socialno varstvo pa pričakujejo »neka jamstva in zaveze«. Polh sicer meni, da bi nesoglasja med vlado in zdravniškim sindikatom lahko rešili v čim krajšem možnem času, denimo v 14 dneh. Do prekinitve ali zamrznitve stavke tako še ni prišlo.

»Vsekakor je občutek, da smo nekako začrtali primerno pot, po kateri sedaj nadaljujemo naša pogajanja,« je po pogajanjih dejal Kordež. Potrdil je, da bo vlada tisto, o čemer so se pogovarjali na današnji pogajalski seji, zapisala v pisni predlog in ga posredovala Fidesu. Tam ga bodo preučili v najkrajšem možnem času in nanj odgovorili, nato pa se bodo dogovorili o nadaljnjem terminu srečanja.

Glede mediacije - pripravljenost nanjo sta v preteklem obdobju izrazili obe strani - pa je pojasnil, da se na današnjih pogajanjih za mediacijo ni odločila nobena stran. »V kolikor se kakršnakoli potreba po mediaciji pojavi bolj konkretno, potem bo pač to stvar, ki jo bo treba obravnavati na naslednjih pogajanjih,« je dejal Kordež.

Po drugi strani pa je Polh povedal, da bi bila glede na razhajanja oziroma morebitna drugačna razumevanja stavkovnih sporazumov mediacija dobrodošla.

Prevolnik Rupel: Ostajam optimistična

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po sestanku dejala, da zaenkrat niso nič bližje zamrznitvi stavke, se pa pogajanja nadaljujejo, v sredo se nadaljujejo tudi pogajanja o plačnem stebru za zdravstvo in socialno varstvo, je napovedala. »Vseeno še ostajam optimistična pa upam, da bo kakšen napredek. Vsi smo bili zelo odprti (...) za nadaljnje razgovore,« je poudarila.

Na vprašanje, kakšen predlog si želi Fides videti v pisni obliki, je odgovorila, da o predlogu razpravljajo na stavkovnih pogajanjih, ki so se začela ob 16. uri. Predlog prehodno ni bil pripravljen. »Zdajle ga bodo poskušali zapisati in bomo videli, kaj točno bo vseboval,« je dodala. Tudi na vprašanje, ali bi lahko vlada Fidesu denimo ponudila povračila za nazaj, je odgovorila, da se bodo o tem pogovarjali na stavkovnih pogajanjih.

Sindikat Fides je zdravniško stavko, ki traja že osmi teden, začel 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.