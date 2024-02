»Obstaja hitrost, pri kateri avtomobil postane orožje. Temu bomo zdaj naredili konec in poskrbeli, da bodo kršiteljem v prihodnje takoj in trajno odvzeli njihovo zločinsko orožje,« je pojasnila ministrica za promet Leonore Gewessler. Če je bil voznik v preteklosti že kaznovan zaradi hitre vožnje, na primer zaradi udeležbe na nezakonitih avtomobilskih dirkah, mu bodo avtomobil lahko zasegli že ob prekoračitvi omejitve hitrosti za več kot 60 kilometrov na uro v naseljih in 70 kilometrov na uro zunaj naselij.

V avstrijski avto-moto zvezi (ÖAMTC) sicer dvomijo o učinkovitosti ukrepa in pojasnjujejo, da ni študij, ki bi dokazovale, da strožje kazni ljudi res odvračajo od prekrškov. Prav tako poudarjajo pravni vidik, saj bi morala o tako drastičnih posegih v lastnino odločati kazenska sodišča in ne upravni organi.

Nazadnje je kazni za prehitre voznike poostrila leta 2021, ko je drastično zvišala globe in podaljšala trajanje začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.