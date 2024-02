Po pandemiji, ki je upočasnila svet, se turizem vrača v ustaljene tirnice. Lani so na Dunaju zabeležili 17,3 milijona nočitev in s tem zaostali le za rekordnim letom 2019. Kljub temu je lansko leto podrlo rekord prihodka od prenočitev, ki je znašal 1,24 milijarde evrov. V času množičnega turizma na Dunaju iščejo načine, kako ohraniti zanimanje obiskovalcev. Številni turisti tradicionalne znamenitosti že dodobra poznajo, vedno več pa jih na dopustu išče pristne izkušnje in občutek domačnosti.

Četrti se med seboj razlikujejo

Dunajski zavod za turizem se je odločil, da bodo leta 2024 v avstrijski prestolnici v ospredju manjše in običajno turistično manj izpostavljene četrti. Medtem ko ima New York svoje »neighbourhoode« in Madrid »barrie«, ima Dunaj »grätzle« – manjše soseske, običajno sestavljene iz le nekaj ulic. V njihovih središčih so pogosto tržnice ali trgi in večinoma nimajo uradnih meja. Kavarne, restavracije in trgovine so kraji srečevanj, pogovorov in ustvarjalnosti, ki s svojim značajem in družbeno dinamiko privabljajo vse več obiskovalcev.

Četrti se med seboj zelo razlikujejo, a jih povezuje kombinacija arhitekturnih posebnosti, urbanega vrveža, kulinaričnih vrhuncev in raznolikih ljudi. Prav ta raznolikost daje Dunaju čar in obiskovalcem omogoča, da ga začutijo tudi drugje, ne le v strogem centru. Letos bo v ospredju enajst četrti, med njimi Freihausviertel, središče dunajske kreativne scene ob tržnici Naschmarkt, judovska četrt Karameliterviertel, bidermajerska idila v Spittelbergu in nekdanja rdeča četrt Stuwerviertel.

Pomoč aplikacije Ivie

»V vključevanju dunajskih četrti vidimo velik potencial za dolgoročno vzdržen razvoj turizma. Dunajske četrti zunaj mestnega jedra želimo postaviti v središče pozornosti, saj polovica vseh obiskovalcev Dunaj obišče že drugič. Tretjina je celo rednih obiskovalcev. Gostje želijo doživeti nekaj novega, pristnega in avtentičnega,« je povedal Norbert Kettner, direktor Dunajskega zavoda za turizem. Goste iz tujine bodo tako spodbudili k raziskovanju manj znanih predelov mesta.

Pri igrivem spoznavanju četrti bo obiskovalcem pomagala tudi na Dunaju že dobro poznana aplikacija Ivie, ki so jo razvili med pandemijo. Digitalni vodnik turistov ne vodi le po najbolj poznanih znamenitostih, kot so Schönbrunn, palača Hofburg in stolnica sv. Štefana, temveč je tudi odličen avdiovodnik za sprehode po manj znanih soseskah. Uporabniki lahko sodelujejo tudi v lovu za zakladom ali pa se informirajo o posameznih znamenitostih, pitnikih, mestnih straniščih in drugem.