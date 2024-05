V petek zvečer so policisti v eni izmed garažnih hiš nakupovalnega centra na območju Kranja izvajali postopek zaradi kršitve cestno prometnih predpisov, ki se je končal s hudimi poškodbami mladoletnega voznika mopeda, v nesreči pa sta se lažje poškodovala tudi policista.

»Po prvih ugotovitvah sta policista s službenim vozilom policije ustavljala mladoletnega voznika mopeda, ki je bil v nadaljevanju udeležen v prometni nesreči. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bil hudo telesno poškodovan. V prometni nesreči sta bila s službenim vozilom udeležena tudi policista, ki sta bila lahko telesno poškodovana,« so pojasnili na kranjski policijski upravi. Po neuradnih informacijah naj bi ne prišlo do neposrednega trčenja med policijskim vozilom in mladoletnim mopedistom, je bila pa nesreča povezana s policijsko intervencijo.

»Ker je bil v prometni nesreči udeležen policist, je bil obveščen Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva. Za ugotovitev in razjasnitev vseh okoliščin je bila ustanovljena tudi komisija, ki bo temeljito preverila vse okoliščine dogodka,« so sporočili s kranjske policijske uprave, kjer zaradi varstva osebnih podatkov in postopka samega zaenkrat še ne razkrivajo drugih podrobnosti o nesreči.