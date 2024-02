Drugi tir: že pet aneksov za dobrih sedem milijonov evrov

Čeprav je bilo pred začetkom gradnje drugega tira med Divačo in Koprom na celotnem območju načrtovane trase nove železniške proge narejenih 260 vrtin, s katerimi so natančno preučili geološko sestavo tal, gradbince vedno znova preseneti “nepričakovan geološki moment”, ki nato terja dodatna nepredvidena dela. Doslej so taka dela podražila vrednost osnovnih pogodb z gradbinci za več kot sedem milijonov evrov.