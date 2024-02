Osvobajanje zgodovine

V teh dneh je v tako imenovani kulturni javnosti v Bosni in Hercegovini – če kaj takega sploh lahko obstaja – prišlo do afere oziroma bolje rečeno vrste nesporazumov, ki zadevajo globino in gostoto teme, v kateri živi ta država. Gre za predstavo z naslovom Osvobojeni Mostar, ki bi jo morali igrati v Narodnem gledališču Mostar. Mesto travma, kar je verjetno bolj natančno ime od tistega mesto primer, kot mediji najpogosteje označujejo največje hercegovsko mesto, je v bistvu razdeljeno na dve območji – vzhod in zahod. Na manjšem, vzhodnem, so v večini Bošnjaki in temu delu pogovorno rečejo muslimanski. V drugem, zahodnem delu so v večini Hrvati. Kar zadeva politične sile, lahko rečemo, da volitve kažejo, da se na vzhodni strani včasih celo pojavijo različni glasovi, nekaj jih gre k nominalni levici, medtem ko so na desni strani stvari vnaprej znane. Ve se – HDZ (»Zna se – HDZ«), to ni le geslo politične stranke, ampak tudi bistvo tamkajšnjega volilnega dogajanja.