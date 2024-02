Zaradi zime in vlage je zastala obnova mostu

Pred nekaj več kot enim letom so zaradi rekonstrukcije zaprli most čez Savo v Kranju. Prenova bi morala biti končana že do novembra lani, a se je zaradi avgustovskih poplav zavlekla. Te dni na gradbišču ni opaziti delavcev, zato se mnogi v mestu sprašujejo, kaj se dogaja pri obnovi.