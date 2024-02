Tako kot na vse, kar počne, se je Jennifer Lopez tudi na modni intervju za ameriški Vogue skrbno pripravila. Za pogovor o oblekah, ki so zaznamovale modno obdobje, njeno kariero in jo uvrstile med najbolje oblečene ženske na svetu (prestižni naslov, ki ga je pevka in igralka leta uspešno branila), je izbrala črn komplet s klobukom, ki se prilega modni estetiki zgodnjih 90. let. Toda tudi zdaj je s črnim klobukom z ravnimi krajci zlahka pritegnila pozornost.

Stilistka jo je rotila, da izbere drugo kreacijo

Najzanimivejši trenutek, ki se ga je spomnila ob listanju modne beležnice, je povezan z Versacejevo zeleno obleko z enim najdrznejših izrezov v novejši zgodovini mode. Prvič jo je nosila na podelitvi grammyjev pred 24 leti, v isti obleki pa se je ponovno pokazala septembra 2019, ko je v njej sklenila modno revijo znamke Versace. Zdaj je tudi razkrila, da jo je takratna osebna stilistka Andrea Lieberman rotila, naj ne obleče te obleke.

Seveda ni šlo za globok izrez, ki je res zelo drzen, temveč za to, da je enako Versacejevo kreacijo pred njo nosilo kar nekaj slavnih dam. Vrhunska manekenka Amber Valletta je prva paradirala v tej zeleni obleki leta 1999, na modni reviji pomlad-poletje 2000 modne hiše Versace v Milanu. Za njo je svojo drzno kreacijo in svoj stas decembra 1999 na Met Gali pokazala Donatella Versace. Nazadnje je plapolajočo svileno kreacijo s tropskim potiskom nosila še članica britanske zasedbe Spice Girls Geri Halliwell. Toda obleka je postala legendarna šele v četrtem poskusu, ko jo je oblekla Jennifer Lopez.

Vsaka generacija potrebuje ikonično obleko

Lahko trdimo, da je obleko nosila skupina žensk, ki se zavedajo, da so lepe, predvsem pa tiste, ki znajo nositi kreacije, kot da so ustvarjene prav za njih. »Stilistka mi je rekla: 'Prosim, ne obleci te obleke. Ženske so jo nosile že prej.' Rekla sem: 'Ker sem jo kupila, jo bom tudi oblekla.' Tako sem tudi storila. Kot veste, je to povzročilo pravo razburjenje,« je za modno biblijo povedala J. Lo in prelistala album s svojimi sedemnajstimi najpomembnejšimi oblekami ter dodala, da je po Andrei Lieberman sodelovala še s tandemom Robo Zangardi in Mariel Haenn, ki mu je zvesta še danes. »Mislim, da vsaka generacija potrebuje svojo ikonično različico bele obleke Marilyn Monroe in to je obleka za to generacijo. Zakaj se je to zgodilo? Ko sem šla na oder, je zapihal veter in obleka se je razprla,« je med drugim še razkrila Jennifer Lopez.