Nepreslišano: Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje

Naše javne zdravstvene mreže v zadnjih 30–40 letih nismo spreminjali, posodabljali, reorganizirali ali kakorkoli prilagajali razvoju oziroma demografskim in epidemiološkim spremembam. Osnovne celice zdravstvene mreže so delovišča. Vsako delovišče, ki obratuje 24 ur na dan, sedem dni na teden, potrebuje od pet do šest zdravnikov. Za tako veliko število delovišč, kot jih imamo v Sloveniji, enostavno nimamo zadosti kadra in ga tudi ne bomo imeli še vrsto let. Reorganizacija mreže je zato nujno potrebna. Gre za organizacijski problem, ki se ga je treba lotiti. Naj spomnim na projekt izpred 10 let, kjer smo ugotovili, da bi za zagotovitev dostopnosti v 30 minutah za 85 odstotkov prebivalcev v Sloveniji poleg univerzitetnih kliničnih centrov potrebovali pet bolnišnic – vemo, da jih imamo danes veliko več. Taka reorganizacija je v kriznih časih lahko zelo boleča, gotovo za bolnike, na koncu tudi za izvajalce – zdravnike.