Režiserka v filmu tematizira vrnitev 26 umetnin, ki so bile v času francoske kolonizacije ukradene kraljestvu Dahomey, zdajšnji državi Benin. Diop je na novinarski konferenci pred dnevi rekla, da je vrnitev 26 umetnin od 7000, kolikor so jih ukradli, ponižujoče dejanje.

Film se začne v trenutku, ko 26 umetnin, ki so jih kolonizatorji leta 1892 odnesli iz Dahomeya, leta 2021 potuje iz Pariza nazaj domov.

V Beninu zavlada prava evforija, ki kasneje preide v zelo vsebinsko razpravo študentk in študentov, ki se osredotoča na zgovorni dejstvi: lastne zgodovine ne poznajo, sporazumevajo pa se v francoščini, saj jih njihovega jezika niso naučili.

Miop v filmu ulovi vse tančine kompleksnega problema, ki odpira številna vprašanja in občutke, od vsesplošnega zadovoljstva, da so umetnine spet doma, do besa in ponižanja, zakaj bi morali biti veseli, da jim francoski predsednik Emmanuel Macron pokroviteljsko vrača peščico tistega, kar je že stoletja njihovo.

Diop se je v zgodovino svetovne kinematografije vpisala kot prva temnopolta režiserka, ki je leta 2019 s filmom Atlantics prejela grand prix v Cannesu.

Za medvede se je potegovalo 20 filmov

Srebrnega medveda, veliko nagrado režije, je prejel Hong Sangsoo za film z angleškim naslovom A traveler's needs.

Srebrnega medveda, nagrado žirije, je za film L'empire prejel režiser Bruno Dumont.

Srebrnega medveda za najboljšo režijo je prejel Nelson Carlos De Los Santos Arias za film Pepe.

Srebrnega medveda za najboljšo glavno vlogo je prejel Sebastian Stan za film A different man Aarona Schimberga.

Srebrnega medveda za najboljšo stransko vlogo je prejela britanska igralka Emily Watson za Take majhne stvari v režiji Tima Mielantsa.

Srebrnega medveda za najboljši scenarij je prejel Matthias Glasner za film Sterben, ki ga je tudi režiral.

Srebrnega medveda za izjemen umetniški dosežek je prejel Martin Gschlacht za fotografijo za film Des Teufels Bad v režiji Veronike Franz in Severina Fiale.

Zlatega medveda za kratki film je prej argentinska produkcija z angleškim naslovom An odd turn Francisca Lezame. Srebrnega medveda za najboljši kratki film je prejela kitajska produkcija z angleškim naslovom Remains of the hot day Wenqian Zhang.

Carlo Chatrian in Mariette Rissenbeek se poslavljata

O prejemnikih medvedov je odločila žirija, ki ji je letos predsedovala mehiško-kenijska igralka Lupita Nyong'o.

Člani žirije so bili še ameriški režiser in igralec Brady Corbet, režiserka, producentka, scenaristka in igralka iz Hongkonga Ann Hui, nemški režiser Christian Petzold, španski režiser Albert Serra, italijanska igralka Jasmine Trinca in ukrajinska pisateljica Oksana Zabužko.

S podelitvijo nagrad se je od Berlinala poslovil tudi tandem, ki je festival vodil pet let, Carlo Chatrian in Mariette Rissenbeek.

Kot sta povedala ob koncu, je za njima izjemna izkušnja z izjemnimi ljudmi. Berlinale je vmes preživel pandemiji, ki je zdaj, kot je rekla Rissenbeek, že skoraj pozabljena, a vojna v Ukrajini še traja, vojna na Bližnjem vzhodu prav tako, in Berlinale skuša kot vedno ponuditi prostor za dialog.