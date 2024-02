Shod, ki se je začel ob 13:00 na Trgu pred Moderno Galerijo v Ljubljani, sledi poti mimo ruskega veleposlaništva do Kongresnega trga, kjer se nadaljuje ob 14:30. Udeleženci bodo imeli priložnost prisluhniti govorom beguncev, članov skupnosti in častnih gostov, ki bodo osvetlili pomen podpore Ukrajini v teh težkih časih.

Ob drugi obletnici invazije se sporočilo ukrajinske skupnosti jasno izraža: vojna še vedno divja, in solidarnost s Ukrajino je nujna. Ruska agresija se nadaljuje z uničevalnimi napadi na ukrajinska mesta in vasi ter s terorjem nad civilnim prebivalstvom. Za ukrajinsko skupnost je ključno, da se svet zaveda trajanja vojne in nenehnega boja za varnost ne le Ukrajine, ampak celotne Evrope.

V zahtevah ukrajinske skupnosti so izpostavljene naslednje točke:

Večja podpora Ukrajini: Politčna, ekonomska in vojaška pomoč so nujne za obrambo pred agresorjem. Brez ustreznega orožja je Ukrajina v neenakem boju proti okupatorju.

Povečanje sankcij proti Rusiji: Država, ki izvaja teroristične napade in krši mednarodno pravo, mora čutiti posledice svojih dejanj. »Zamrznjene« ruske miljarde bi morale biti uporabljene za obnovo Ukrajine, ne pa za podporo ruskih agresivnih politik.

Slovenska karitas doslej za pomoč Ukrajini namenila več milijonov evrov

Slovenska karitas je s pomočjo donacij posameznikov, 240 podjetij ter ministrstva za zunanje in evropske zadeve za pomoč Ukrajini od začetka vojne namenila 4,3 milijona evrov. Ministrstvo je preko humanitarnega strateškega partnerstva prispevalo slabega 1,1 milijona evrov. Pomoč Slovenske karitas je vključevala tudi 30 humanitarnih pošiljk.

V Slovenski karitas so izpostavili predvsem skrb za otroke in mladostnike. Za obnovo doma za rehabilitacijo invalidnih otrok in mladih v regiji Žitomir v Ukrajini je tako organizacija v preteklih dveh letih namenila 66.000 evrov, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pa 374.000 evrov.