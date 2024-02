»Rada bi izkoristila priložnost za ponovno obsodbo ruske agresije, ki je odkrita kršitev Ustanovne listine ZN in Helsinške sklepne listine o nedotakljivosti meja v Evropi. Slovenija izraža polno podporo ukrajinski neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti,« je v svojem nastopu povedala ministrica Fajon in ruske utemeljitve vojne označila za pripovedke.

Kot je dodala, Slovenija meni, da Rusija popolnoma zanemarja Ustanovno listino ZN, prav tako kot ne spoštuje mednarodnega prava in ključnih sporazumov, ki so zagotovili evropsko in mednarodno stabilnost in varnost, posledica tega pa so smrtne žrtve, razdejanje družin in uničenje infrastrukture.

»Nismo se naveličali opozarjati na to agresijo in zahtevati, da se ustavi. Ne bomo varčevali z napori pri iskanju popolne odgovornosti za dolg seznam grozodejstev in drugih mednarodnih zločinov,« je dejala slovenska zunanja ministrica.

Slovenija se po njenih besedah zahvaljuje ukrajinskemu narodu za pogum in odločno obrambo domovine, deli njihovo vizijo pravičnega, trajnega in trajnostnega miru ter se pridružuje skupnim prizadevanjem v tej smeri. V takšen mir je vredno verjeti in delovati, zato bomo Ukrajini še naprej stali ob strani, dokler tega ne dosežemo, je sklenila.

Zasedanje na ministrski ravni je začel generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je dejal, da Ukrajina ostaja odprta rana v srcu Evrope in poudaril, da je napočil čas za pravičen mir na osnovi Ustanovne listine ZN, mednarodnega prava in resolucijah Generalne skupščine ter spoštovanja ozemeljske celovitosti in neodvisnosti držav.

Pozval je k preiskavi vojnih zločinov, še posebej tistih, ki so jih zagrešile ruske sile in kaznovanju odgovornih ter vrnitvi ukrajinskih otrok, ki so jih Rusi ugrabili in odpeljali v Rusijo. Obe državi je tudi pozval naj preprečita nevarnost jedrskega incidenta.

Ministri evropskih držav članic Varnostnega sveta so v svojih nastopih obsojali rusko agresijo in zahtevali konec vojne, vendar pa so kakršnikoli konkretni ukrepi Varnostnega sveta zaradi ruskega veta nemogoči.

Francoski zunanji minister Stephane Sejourne je izpostavil, da si od obeh strani le Ukrajina prizadeva za mir, Britanec David Cameron pa je vprašal Ruse proti komu se pravzaprav borijo, če v isti sapi govorijo o boju proti nacistom in zvezi Nato. »Edini nacisti so pripadniki Putinovega režima,« je dejal in obžaloval propadanje Rusije, ki se mora zanašati na pokvarjeno strelivo Severne Koreje.

Ministrica Fajon se je zjutraj udeležila zasedanja Generalne skupščine ZN na isto temo, pred začetkom zasedanja Varnostnega sveta pa se je skupaj z drugimi pridružila ukrajinskemu kolegu Kulebi pri njegovi izjavi svetu.

V imenu več kot 80 držav članic ZN ponovil obsodbo ruske agresijo in zahtevo po umiku ruske vojske iz njegove države. Skupna izjava je med drugim obsodila Severno Korejo zaradi oskrbovanja Rusije z orožjem, izrazila sožalje družinam žrtev in pozvala k sodelovanju na mednarodni mirovni konferenci.