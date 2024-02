Najprej je treba ugotoviti in poudariti, da usklajevanja treh posoških občin ni bilo in ga ni moglo biti. Ko se je občina Kobarid odločila, da sprejme »odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju občine Kobarid«, je bilo odpisano usklajevanje treh občin, saj se občinski odloki po ustaljeni praksi in predpisanih postopkih ne usklajujejo s sosednjimi občinami, saj veljajo samo za območje občine, kar je izrecno poudarjeno tudi v samem kobariškem odloku. Zato »prepočasno usklajevanje« treh občin (takšnega namena sploh ni bilo!) ni povzročilo zaskrbljujočega stanja. Jasno in očitno je, da je Sočo na tri dele razkosal kobariški župan Marko Matajurc, ki se je odločil, da bo občina Kobarid sprejela lasten odlok o urejanju plovbe na reki Soči, kar je nezakonito, saj občine ne morejo sprejemati samostojnih odlokov, v kolikor plovbna pot poteka skozi več občin, kot je naš primer na reki Soči. Ravnanje je tudi v popolnem nasprotju z njegovo izjavo, ki jo je bilo mogoče po sprejetju odloka prebrati: »Nesmiselno je namreč, da bi imela ena sama reka različne režime uporabe, ko bi prečkali mejo občine.«

V postopku sprejemanja odloka občine Kobarid ni bilo pridobljeno mnenje pristojnega ministrstva (za infrastrukturo), češ da ni obvezujoče. Upravičeno lahko domnevamo, da bi takšno mnenje odpravilo marsikatero nejasnost in najbrž tudi nezakonite, dvomljive in škodljive člene v odloku. Občina Kobarid pa je samovšečno, mimo pristojnega ministrstva in sosednjih občin sprejela odlok, ki bo povzročil veliko škodo, predvsem na Bovškem.

Presenetljivo in nenavadno je (ne)ukrepanje pristojnega ministrstva, ki se sploh ni odzvalo na postopanje občine Kobarid. Popolnoma drugače je pristojno ministrstvo ravnalo leta 2014, ko je od treh posoških občin ultimativno zahtevalo, da v 90 dneh sprejmejo skupni odlok, čeprav to v poletnem času in tako kratkem roku ni bilo mogoče. Zagrozilo je tudi, da bo s tožbo na ustavnem sodišču doseglo razveljavitev občinskih odlokov v treh posoških občin. Tokrat pa je ostalo v popolni defenzivi, brez odziva, čeprav je dolžnost pristojnega ministrstva, da nadzira predpise na lokalni ravni in ustrezno ukrepa. Osebno sem pristojno ministrstvo pravočasno, dvakrat po elektronski pošti, seznanil z dogajanjem in zaprosil za pojasnila. Na prvi dopis sem dobil odgovor, na drugi odgovor še čakam.

Kaže, da v občini Kobarid niso pripravili in dorekli logistike izvajanja odloka samo v njihovi občini, kar je povsem razumljivo, saj samo na območju občine Kobarid odlok ni izvedljiv. Ni znano, kako bodo ravnali z gosti, če ne bodo imeli dovolilnic za vsako občino posebej. Najbrž jih bodo, nič krive, drastično kaznovali, kar zagotovo ne bo dobra promocija za posoški turizem. Nerealno je bilo pričakovanje, da se bo občina Bovec podredila trmastemu izsiljevanju in prevzela kobariški odlok, v katerem so dvomljivi, nezakoniti, po vsej verjetnosti neustavni in zagotovo zelo škodljivi členi, še posebej za bovški turizem.

V kobariškem odloku ne gre samo za zelo pretirano podražitev. Vsi se strinjamo, da so cene prenizke, vendar se mora zvišanje uvesti postopno na neškodljiv način. Urejanje interesov na reki Soči je kompleksna in zahtevna zadeva (ločitev individualne in gospodarske rabe, ustrezna obremenitev tistih, ki dobro služijo na Soči, dopustno število plovil, prepoved plovbe ob nizkem in visokem vodostaju, poplavna varnost, črpanje gramoza, spoštovanje različnih interesov itn.), ki mora biti rešena v skupnem odloku treh posoških občin.

V danih okoliščinah je bilo ravnanje bovškega občinskega sveta razumno, saj je predlagal, da se izvajanje kobariškega odloka zadrži in se leto 2024 izkoristi za pripravo in sprejem skupnega odloka treh posoških občin. Žal preudarna pobuda ni bila sprejeta in težko je predvideti, kakšne bodo posledice za letošnjo poletno sezono, saj se soočamo z veliko zadrego, kako tujcem pojasniti zagatno situacijo, ko se res ne ve, kdo pije in kdo plača.

Izjava Marka Miklaviča, novopečenega direktorja skupne lokalne turistične organizacije Turizem Doline Soče, izrečena na seji občinskega sveta občine Bovec, da je rešitev enostavna in naj občina Bovec prekopira kobariški odlok, in v kolikor bo ustavno sodišče razveljavilo kobariški odlok, ga bo kobariška občina sprejela ponovno (po razveljavitvi ustavnega sodišča sledi enoletni moratorij za ponovni sprejem odloka), je srhljiva in ne obeta nič dobrega za posoški turizem. Izjava pomeni, da občina Kobarid še naprej ne bo spoštovala pravnega reda, da je skupni odlok odpisan in ne pride v poštev, da se občini Bovec odreka pravica, da prepreči škodo za bovški turizem in da usklajevanje med posoškimi občinami ni bilo predvideno in ga tudi v bodoče ne bo. Poslej bo namesto dogovora samo diktat. Res nadvse »demokratično« uničevanje bovškega poletnega turizma.

Žal pa je še kako res, da sramota trenutnega kavbojskega stanja pade na vse v Posočju, čeprav ni nobenega dvoma, kdo ga je zakrivil.

Siniša Germovšek, Bovec