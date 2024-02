»Desetletje delovanja vsekakor ni malo, zato smo izredno veseli, da lahko že od začetka rastemo, po drugi strani pa imamo še toliko idej za prihodnost, da se zdi, da smo pravzaprav šele na začetku,« je dejal sokurator novega elektronskega programa CE/MENT Jaša Bužinel, ki je prepričan, da je deseta obletnica delovanja predvsem dobra priložnost za refleksijo.

»Zadnje desetletje redno obiskujemo predstavitvene festivale v Evropi in lahko rečemo, da Ment, tako po obisku kot odmevnosti, prednjači pred sorodnimi festivali iz Srednje in Vzhodne Evrope,« je pojasnil umetniški direktor in vodja festivala Andraž Kajzer.

Da je Ment postal eden vodilnih predstavitvenih festivalov in glasbenih konferenc v tem delu Evrope, po Kajzerjevih navedbah potrjujejo tudi zapisi mednarodnih medijev in odzivi profesionalcev.

Izvajalci, ki se bodo predstavili na letošnjem Mentu, so večinoma iz Evrope. Posebnost bo gost iz Indije, ki bo na konferenci predstavil tamkajšnjo glasbeno sceno.

Kot je ocenil Bužinel, se Ment od podobnih festivalov razlikuje v svoji programski širini, saj se mnogi predstavitveni festivali osredotočajo predvsem na živo pop in kitarsko glasbo.

»CE/MENT prinaša poseben program na petkovi konferenci, kjer bomo gostili številne profesionalce iz glasbene industrije, ki se specializirajo za področje elektronske glasbe,« je povedal.

Poleg tega nov festivalski segment zajema še poseben glasbeni program v petek in soboto. Kot je razkril Bužinel, bo sobotna rave zabava s celonočnim programom do 6. ure zjutraj nekaj, kar se pod streho Kina Šiške še ni zgodilo.

»Prostor elektroniki smo dajali že od samega začetka, s tokratno edicijo pa želimo odpreti novo poglavje Menta in ga razvijati,« je pojasnil Kajzer in dodal, da na CE/MENT že pred začetkom festivala opažajo dober odziv, predvsem iz tujine.

Med ključnimi izzivi s področja glasbene industrije so po Bužinelovi oceni inflacija in rast stroškov produkcije koncertov ter turnej, monetizacija glasbe na platformah za pretakanje glasbe, vpliv umetne inteligence na glasbeno industrijo in kriza klasičnih glasbenih medijev. »O vsem tem ter številnih drugih temah bodo spregovorili strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih področij glasbene industrije,« je navedel.

Lansko deveto edicijo je v treh dneh obiskalo več kot 6000 obiskovalcev. Med njimi so prevladovali domači, precej pa je bilo tudi tujih, predvsem iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije in Italije. »Beležimo pa tudi veliko gostov iz Srednje Evrope, predvsem iz Slovaške in Češke. Upamo, da bo obisk letos podoben,« je še povedal Bužinel.