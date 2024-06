Trening se je začel s preplahom, da so za ograjo na drugi strani stadiona danski vohuni, a je vodja varnosti obhodil ves objekt in strokovno vodstvo Slovenije pomiril s poročilom, da so tam otroci, ki so prišli na obisk živalskega vrta. V središču zanimanja medijev je bil Andraž Šporar, ki je dosegel gol proti Danski na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo za remi v Stožicah in na pripravljalni tekmi z Bolgarijo, obe sta se končali z remijem 1:1.

Pozitivna trema in vzhičenost

»Imam dovolj znanja, da vajo ponovim. Bom pa izredno vesel, če gol doseže moj soigralec in bo izid 1:0 za Slovenijo. Napetost raste, pri meni se to najbolj pozna zvečer, ko vsak dan potrebujem več časa, da zaspim. To je pozitivna trema in vzhičenost pred nedeljsko tekmo,« je bil po tradiciji zgovoren Andraž Šporar, ki je nabrušen za tekmo z Dansko, saj bi z zmago Slovenija naredila velik korak k uvrstitvi v osmino finala.

»Vedno je lepo doseči gol, pa naj gre za tekmovalno tekmo, prijateljsko tekmo ali mali nogomet s prijatelji. Prepričan sem, da bo naša predstava boljša kot na pripravljalnih tekmah z Armenijo in Bolgarijo. Izkušnje črpamo iz dveh tekem z Dansko, pričakujem, da bo dvoboj podoben tistemu v Stožicah, saj tekma v Koebenhavnu ni pravo merilo, ko smo vsi razmišljali o tekmi s Kazahstanom. Pričakujem odprto tekmo in možnosti 50:50. Na koncu bo odločalo to, kdo bo osvojil več drugih žog in dobil več dvobojev. Če bo to Slovenija, imamo izredno velike možnosti za zmago,« je optimističen Šporar.

»Smo v karanteni in se osredotočamo na nogomet«

Komaj čaka, da bodo slovenski navijači preplavili Nemčijo in upa, da se bodo v njej zadržali vsaj do začetka julija. »Nismo prišli v Nemčijo, da bi hodili na piknike z družinami. Le če bi osvojili šest točk, bi nam selektor verjetno dovolil, da se srečamo z družinami. Mi smo v karanteni, kjer je osredotočenost na nogomet, bomo pa z igrišča pomahali družinam,« je dodal Šporar.

Vzdušje v slovenski reprezentanci je sproščeno. »Vsak dan uživam v družbi soigralcev. Imamo veliko aktivnosti, ki jih počnemo skupaj, vsak dan pa je veliko govora o nedeljski tekmi. Mi bomo naredili vse, da čim dlje ostanemo v Nemčiji, ker je priložnost resnično velika. Tekma z Dansko je za večino nas tekma kariere, ker morebitna zmaga bi bile vrhunski izkupiček,« je kar vrelo iz Šporarja.

Nato se je prelevil v športnega poročevalca in opisal, kakšno je razmerje igrah, ki jih igrajo v hotelu. »V namiznem tenisu je na vrhu Šeško, a nisem igral z vsemi. V balinčkih smo z naskokom v ospredju Iličić, Gnezda Čerin in jaz. Namiznega nogometa ne morem komentirati, ker nisem bil veliko zraven. V računalniški igrici Fifa mi nihče ne bi prišel blizu, če bo si vzel dan ali dva za trening. Pikada ne igram, ker je kafanski šport.« Če bi zlata ribica izpolnjevala želje, bi si zaželel po en gol dosegel proti Danski in proti Srbiji za zmagi z 1:0 in Slovenija bi se uvrstila v izločilne boje.