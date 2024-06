Današnje avdience pri papežu so se med drugim udeležili ameriški komiki Whoopi Goldberg, Julia Louis-Dreyfus in Chris Rock, italijanski Silvio Orlando in britanski Stephen Merchant. Goste pa je pred začetkom avdience zabaval voditelj ameriške oddaje Tonight Show Jimmy Fallon.

Papež je bil po poročanju italijanskih medijev danes vidno dobre volje in prešerno razpoložen. Namesto uvodnega govora pa je postavil palec za ušesa in pri tem mahal s prsti. Njegova gesta je navdušila prisotne, ki so ga nagradili z bučnim aplavzom.

V nadaljevanju se je Frančišek zahvalil prisotnim za njihovo delo. Dejal je, da so v času, ko smo potopljeni v številne družbene in osebne krize, ravno komiki tisti, ki v ljudeh širijo vedrino in nasmeh. Ob tem pa poudaril, da so eni redkih, ki imajo sposobnost govoriti z zelo različnimi ljudmi iz različnih generacij, okolij in kultur.

Po avdienci se je papež odpravil na srečanje skupine G7, kjer bo voditelje skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta nagovoril na temo etičnih dilem in umetne inteligence. Frančišek bo prvi papež, ki se bo udeležil vrha G7.