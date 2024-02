Oppenheimer je prejel nominacije tako za najboljši film kot najboljšega režiserja in glavno moško vlogo, ki jo je odigral Cillian Murphy. Med drugim je nominiran tudi za najboljši prirejeni scenarij ter za stransko žensko in moško vlogo, v katerih sta nastopila Emily Blunt in Robert Downey Jr.

S skupno 11 nominacijami na podelitev prihaja film Nesrečna bitja, ki ga je režiral Yorgos Lanthimos, med drugim za najboljši film in za najboljšo glavno igralko Emmo Stone. Temu s po devetimi nominacijami sledita filma Martina Scorseseja Morilci cvetne lune in Jonathana Glazerja Interesno območje, nagrajenec žirije v Cannesu, ki so ga nedavno zavrteli tudi v muzeju Auschwitz. Če je drugi kandidat tako za najboljši film kot najboljšega režiserja, Scorseseja tokrat ni med nominiranci za režijo.

Za najboljši film je nominiran še film The Holdovers, prav tako njegov režiser Alexander Payne v kategoriji za najboljšega režiserja, kjer se nagrade lahko nadejata še Andrew Haigh za film All of Us Strangers in Bradley Cooper za film Maestro.

Na seznamu nominirank za glavno žensko vlogo, ki ga je objavil britanski BBC, so še Fantasia Barrino (The Color Purple), Sandra Hüller (Anatomija padca), Carey Mulligan (Maestro), Vivian Oparah (Rye Lane) in Margot Robbie (Barbie). Za glavno moško vlogo so pri akademiji nominirali še Bradleyja Cooperja (Maestro), Colmana Dominga (Rustin), Paula Giamattija (The Holdovers), Barryja Keoghana (Saltburn) in Tea Yooa (Pretekla življenja).