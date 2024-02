Na fotografijah je videti povsem poln Markov trg v središču hrvaške prestolnice, kjer se nahajajo sedež vlade, sabor in ustavno sodišče. Številni protestniki nosijo napise Dovolj je, Ali HDZ ali Hrvaška, pa tudi hrvaške zastave. Po poročanju hrvaških medijev so nekateri udeleženci prispeli tudi iz drugih hrvaških mest, med drugim iz Splita. Po napovedih portala N1 Hrvatska pričakujejo pet tisoč ljudi.

Kritični do HDZ

Povod za sklic protesta je bilo imenovanje Ivana Turudića za generalnega državnega tožilca. Sabor ga je na predlog vlade potrdil 7. februarja, čeprav je kot predsednik županijskega sodišča v Zagrebu imel stike z osebama, ki so ju preiskovali zaradi suma korupcije. Sestajal se je z nekdanjim šefom Nogometnega kluba Dinamo Zdravkom Mamićem in nekdanjo generalno sekretarko na ministrstvu za javno upravo Josipo Rimac, ko so ju preiskovali zaradi korupcije.

Opozicija trdi, da je Turudić "človek stranke HDZ", ki se druži s kriminalci, in da je izdajal informacije o preiskavah osebam, ki jim ne bi smel, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Govorci na zborovanju so bili kritični predvsem do HDZ. Koordinatorka levo-zelene stranke Zmoremo Sandra Benčić je sporočila, da je Hrvaška lahko boljša država, državljane pa pozvala, naj ne odhajajo v Nemčijo ali Irsko, temveč se udeležijo volitev. "Vi niste tisti, ki morajo oditi, oditi morata samo premier Andrej Plenković in HDZ," je poudarila.

Kriminalna banda

Ocenila je, da se je na tem doslej največjem protestu na Markovem trgu zbralo več tisoč ljudi. "To je potrditev tega, kaj lahko naredimo samo v tednu dni, pomislite, kaj lahko naredimo v prihodnjih mesecih," je dejala.

Krešimir Beljak iz Hrvaške kmečke stranke je obtožil HDZ, da je "kriminalna banda, ki terorizira Hrvaško že 30 let". Katarina Peović iz Delavske fronte pa je člane HDZ obtožila, da so lopovi in izdajalci, ki morajo oditi z oblasti.

Protestniki, člani in privrženci strank, ki so napolnili Markov trg in okoliške ulice, so z žvižgi sporočili, da je dovolj korupcije, laži, manipulacij in zaposlovanja na podlagi strankarske pripadnosti, poroča Hina.

Opozicija v saboru je sicer zbrala podpise pod zahteva za razpustitev sabora in čimprejšnji razpis parlamentarnih volitev, ki morajo sicer potekati najkasneje do 20. septembra. Letos bodo na Hrvaškem potekale tudi evropske in predsedniške volitve.