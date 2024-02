Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in državni sekretar Klemen Ploštajner sta članom sveta, ki je posvetovalno telo ministra, na prvi seji v sredo predstavila dosedanje delo ter načrte na področju stanovanjske politike. Med drugim sta jim predstavila izhodišča za razpravo glede urejanja neprofitne najemnine in dodeljevanja neprofitnih stanovanj ter urejanja najemnega trga, so danes sporočili z ministrstva.

V razpravi so člani sveta izpostavili potrebo po oblikovanju sistemskih rešitev za dosego dolgoročnih rezultatov. Maljevac jih je povabil k odzivu na izhodišča ministrstva in posredovanju predlogov za obravnavo na stanovanjskem svetu, s čimer bi učinkoviteje oblikovali konkretne rešitve.

V stanovanjskem svetu, katerega glavni namen je sooblikovanje nove stanovanjske politike, ustanovljen pa je bil na podlagi stanovanjskega zakona, sodelujejo predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Združenja mestnih občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Društva za pomoč in samopomoč brezdomcem Kralji ulice, Inštituta za študije stanovanj in prostora, Slovenskega nepremičninskega združenja - Fiabci Slovenija, Inštituta za politike prostora, PIC - Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, Mladinskega sveta Slovenije in Stanovanjskega sklada RS.