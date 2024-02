Na prvih dveh ženskih tekmah so prevladovale francoske biatlonke, saj so od šestih osvojile kar pet kolajn, obe zlati sta pripadli Simonovi, ki je z Justine Braisaz-Bouchet ter Ericom Perrotom in Quentinom Fillonom Mailletom slavila tudi v uvodni tekmi mešanih štafet. Imele bi tudi šesto, če se ne bi v nedeljski zasledovalni tekmi mednje vrinila Vittozzijeva. Italijanka, ki je pred desetimi dnevi praznovala 29. rojstni dan, je včeraj z brezhibnim strelskim nastopom – bila je ena od petih tekmovalk, ki so zadele vseh dvajset tarč – in dobrim tekom prvič v karieri na SP samostojno stala na najvišji stopnički. Pred tem ji je to uspelo lani v štafetni tekmi.

»Imela sem popolno tekmo, morda najboljšo doslej, in to na pravem mestu in v pravem trenutku. Torej, to je fantastično, neverjetno! Vse je bilo odlično. Res sem ponosna nase. Vse stvari sem naredila na pravi način,« se je zlate kolajne veselila biatlonka iz Pieve di Cadora, ki je bila lani v tej disciplini tretja na SP v Oberhofu, pred petimi leti v Östersundu pa druga. Zelo zadovoljni so bili tudi v taboru slovenskega trenerja Uroša Velepca, ki mu doslej ni šlo vse po načrtih. Prav tako z brezhibnim strelskim nastopom je 27-letna Janina Hettich-Waltz zaostala le za Vittozzijevo. Zanjo je bila to ob srebru v štafetni tekmi na Pokljuki pred tremi leti še druga srebrna kolajna na svetovnih prvenstvih. Z enim zgrešenim strelom se je s »samo« bronasto kolajna morala zadovoljiti Simonova. Branilka naslova, Švedinja Hanna Öberg, je bila šele 16., pravi polom pa so doživele Norvežanke, saj je bila njihova najboljša tekmovalka Ingrid Landmark Tandervold šele na 27. mestu.

Med tistimi, ki so včeraj razočarane zapuščale polne tribune stadiona Vysočina Arena, so bile tudi slovenske biatlonke, ki so skupaj zgrešile kar 18 strelov. Najmanj, štiri, Polona Klemenčič, ki je bila 45., z osmimi nepokritimi tarčami je bila Anamarija Lampič 58., z dvema manj pa Lena Repinc 78. »Tekaško sem očitno v formi, čeprav sem četrti krog že odtekla z rezervo, ker sem bila po toliko zgrešenih strelih na prvih treh streljanjih psihično že na tleh. Na četrtem strelskem postanku sem si vzela nekaj več časa in sem z njim zadovoljna, saj sem zgrešila samo enkrat. Ne vem, sploh ne vem, kaj naj rečem,« ni skrivala razočaranja Anamarija Lampič, le malenkost boljše volje pa je bila Klemenčičeva, ki je startala kljub težavam s poškodbo. »Že zjutraj sem šla na smuči, da bi videla, ali bom sploh lahko startala, ampak se je dalo. Na splošno pa s samo tekmo ne morem biti zadovoljna. Predvsem mislim na prvo streljanje stoje, ko sem zgrešila dva strela, po nepotrebnem pa sem mimo tarče ustrelila še zadnji, dvajseti strel, ko sem izgubila še dodatno minuto,« pa je svoj nastop ocenila 26-letnica iz Nemilj pri Kranju.

Danes ob 17.20 bo v Novem Mestu na sporedu najdaljša moška preizkušnja, v kateri bo naslov svetovnega prvaka branil Norvežan Johannes Thingnes Boe, pred dvanajstimi leti pa je na njej v Ruhpoldingu prvo mesto osvojil Jakov Fak. Najboljši slovenski biatlonec bo šel na progo kot 26., Miha Dovžan bo imel številko 45, Lovro Planko 86 in Anton Vidmar 93.