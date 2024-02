Najboljši slovenski telovadci in ritmičarke so predstavili načrte in cilje v sezoni, katere vrhunec bodo poletne olimpijske igre v Parizu. Na njih bosta Slovenijo zastopali telovadka Lucija Hribar in ritmičarka Jekaterina Vedenejeva. Strokovna vodja ritmične gimnastike Alena Jakubovska je ob pariških igrah, kjer bo Jekaterina Vedenejeva lovila uvrstitev med najboljšo deseterico, kot cilj izpostavila tudi svetovne pokale, ki se začnejo marca v Marbelli.

Na mednarodnem obzorju peterica ritmičark

»Čaka nas dolgo tekmovalno obdobje. Glavni cilj sezone bo nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Jekaterina bo prvič v mednarodnem tekmovanju nastopila na veliki nagradi v Španiji, takoj zatem pa sledi že prvi svetovni pokal v Grčiji, kjer bo nastopila tudi Brigita Krašovec. Konec marca se bo Jekaterina udeležila še enega tekmovanja za veliko nagrado v Franciji. Aprila se bodo drug za drugim vrstili svetovni pokali. Prvi bo v Sofiji, kamor naj bi odpotovali tudi četrta in peta članica reprezentance Nika Zajc in Asja Pučnik. Sledil bo svetovni pokal v Bakuju, kjer bosta tekmovali druga in tretja članica reprezentance Brigita Krašovec in Ela Polak. Jekaterina bo tekmovala na svetovnem pokalu v Uzbekistanu zadnji konec tedna aprila in takoj zatem na prvem evropskem pokalu v Bakuju. Tik pred evropskim prvenstvom pa se bo udeležila še svetovnega pokala na Portugalskem. Na podlagi rezultatov mednarodnih tekmovanj in domačih prvenstev bomo določili ekipo za evropsko prvenstvo v Budimpešti. Do olimpijskih iger ima naša najboljša ritmičarka v načrtu še udeležbo na svetovnem pokalu v Milanu in v Romuniji,« je strnila nastope v letošnjem letu Lena Jakubovska.

Vračata se Teja Belak in Tjaša Kysselef

V žensko reprezentanco v športni gimnastiki se v novi sezoni vračata dolgoletni vrhunski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef. Kot je dejal selektor Andrej Mavrič, bo prihajajoča sezona, prvi svetovni pokal bo na sporedu že ta konec tedna v Kairu, zelo natrpana. »Prvi cilj so svetovni pokali, saj bomo imeli to sezono z vrnitvijo Teje in Tjaše ob Luciji in Zali Trtnik spet izjemno močno ekipo. Telovadke bodo prek svetovnih pokalov lovile še kakšno olimpijsko vozovnico. Drugi cilj je evropsko prvenstvo po orodjih v Riminiju, kamor bosta Teja in Tjaša odpotovali po finale, lahko tudi po kolajno,« optimistično napoveduje Andrej Mavrič. »Moji načrti so dobri nastopi na štirih svetovnih pokalih, nato nas čaka evropsko prvenstvo, potem pa še olimpijske igre. Zelo se že veselim vsake tekme posebej,« je dejala Lucija Hribar.

Prvi imeni slovenske moške reprezentance bosta Luka Bojanc in Nikolaj Božič, ki tekmujeta na krogih oziroma parterju, ter mnogobojca Anže Hribar in Kevin Buckley. »Naši glavni cilji so vezani na svetovne pokale, kjer si želimo nabrati čim več točk za svetovno lestvico na posameznih orodjih. Na prvo tekmo v Kairo bo odpotoval le Bojanc, v Cottbusu pa se mu bosta pridružila še Hribar in Božič. Veliko pozornosti bomo namenili domačemu svetovnemu izzivu v Kopru, ki se vrača na koledar mednarodne zveze, ter Šalamunovemu memorialu,« je povedal selektor Sebastijan Piletič. Luka Bojanc, ki bo edini zastopal moško vrsto na uvodu v sezono v Egiptu, je povedal, da ima višja pričakovanja kot lani: »Sestavo na krogih sem dvignil na višjo raven, decembra sem v Stockholmu ob dobri izvedbi že prejel 14,5 točke, kar je moj osebni rekord. Takšni izvedba in ocena bi mi na vseh svetovnih pokalih prinesli finale.«

Množična podpora Slovenske gimnastične reprezentance v športni in ritmični gimnastiki že več kot 20 let podpira družba BTC. Poleg Gimnastične zveze Slovenije, katere predsednik je Damjan Kralj, družba sponzorira osem športnikov, med katerimi sta tudi olimpijki Lucija Hribar in Jekaterina Vedenejeva. »V družbi BTC verjamemo, da lahko dolgoročno sodelovanje in partnerstvo piše navdihujoče zgodbe uspeha. Dokaz za to je naša dolgoletna podpora slovenski gimnastiki in GZS. Prepričan sem, da bo tudi leto 2024 slovenski gimnastiki in vsem, ki smo zvesti navijači tekmovalcev v tej panogi, prineslo nove razloge za ponos in veselje,« je med drugim dejal Kralj.