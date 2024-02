Stanje je po ustanovah različno – v nekaterih bolnišnicah je na določenih področjih odpadlo tudi do 30 odstotkov storitev, v drugih pa storitev sploh niso odpovedovali.

Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah soglasja za nadurno delo skupaj umaknilo približno 33 odstotkov, v zdravstvenih domovih pa okoli 17 odstotkov zdravnikov. V sindikatu Fides so v odzivu na ocene ministrstva glede števila preklicanih soglasij ocenili, »da številke same po sebi ne povedo veliko, poleg tega pa se preklici še zbirajo in dnevno vlagajo.« Po njihovih podatkih je številka bližje 50 odstotkom.

Sindikat Fides je 15. januarja 2024 začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Leta 1996 je stavka trajala 22 dni, leta 2002 16 dni, leta 2016 pa je trajala 27 dni.