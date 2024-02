Francoske biatlonke, ki so bile v petkovem sprintu na prvih štirih mestih, so svojo premoč potrdile tudi na zasledovalni tekmi. Še drugič zaporedoma je v deževnem vremenu pred okoli 30 tisoč gledalci na stadionu Vysočina Arena do naslova svetovne prvakinje prišla Julia Simon, ki je bila najboljša tudi lani v Oberhofu. V Novem Mestu pa je že slavila v sprintu in uvodni tekmi SP, tekmi mešanih štafet.

»Mislim, da je bila to ena mojih najboljših tekem v karieri. Res je noro, da se mi to dogaja na svetovnem prvenstvu,« je po svoji osmi zlati kolajni na SP, prvo je osvojila leta 2021 na Pokljuki v tekmi mešanih parov z rojakom Antoninom Ruigonnatom, dejala 27-letna biatlonka iz Albertvilla. Popolno francosko zmagoslavje tudi v zasledovalni tekmi je z drugim mestom pokvarila Italijanka Lisa Vittozzi, sedma v sprintu, ki je, tako kot Simonova, morala enkrat v kazenski krog. Kar štirikrat je dodatnih 150 metrov morala na tretjem mestu odteči Justine Braisaz-Bouchet, ki je bila v sprintu druga, četrto mesto pa je ohranila Sophie Chauveau.

Zlato kolajno iz Oberhofa je v zasledovalni tekmi ubranil tudi Johannes Thingnes Boe. Norvežan je bil po obeh strelskih postankih leže, ko je moral trikrat v kazenski krog, že oddaljen od ubranitve naslova, toda z izjemnim tekom in brezhibnim streljanjem stoje je slavil z veliko prednostjo pred Laegreidom. Tako sta le zamenjala sobotni mesti, na tretjem mestu pa je ostal Vetle Sjastad Christiansen. Za norveško državno prvenstvo sta na četrtem in petem mestu poskrbela še Johannes Dale in Tarjei Boe, osmi pa je bil Endre Stroemsheim. »Pred letošnjim prvenstvom nisem bil ravno prepričan, da bi bila zlata kolajna dosegljiva, ampak imel sem dober dan, dobre smuči in očitno je moja forma vse boljša,« je po svoji osemnajsti zlati kolajni na SP dejal mlajši od bratov Boe, ki je do prve prišel pred devetimi leti v Kontiolahtiju, ko je bil najboljši v sprintu.

V slovenskem taboru z dozdajšnjim potekom SP ne morejo biti ravno zadovoljni. Če je bilo deveto mesto v mešani štafeti še solidno, je to težje reči za obe sprinterski in zasledovalni preizkušnji. V soboto so imeli biatlonci resda počasne smuči, zato pa je v zasledovalni tekmi servisna ekipa dobro opravila svoje delo. »Fantje v servisu so svoje delo opravili odlično, jaz sem bil tisti, ki je delal napake. Moti me predvsem zadnje streljanje, ko sem zgrešil dva strela, saj bi moral ostati zbran,« je po včerajšnjem 24. mestu dejal Jakov Fak, kar je bila najboljša slovenska uvrstitev. Tri mesta slabša je bila Anamarija Lampič s sedmimi zgrešenimi streli, ki je pridobila devet mest, 13 mest je izgubila Lena Repinc (43.), štiri pa Polona Klemenčič (48.). V moški konkurenci je Lovro Planko (38.) v primerjavi s sprintom izgubil štiri mesta, Anton Vidmar pa je eno celo pridobil.

»Imela sem še super smučke in kar letela sem 'po luftu'. Sedem kazenskih krogov se morda sliši veliko, a zame je to v redu. Vsaj začela sem dobro, da sem obdržala stik s tekmicami in lahko šla v lov,« je po tekmi dejala Lampičeva, ki jo po današnjem prostem dnevu jutri čaka še najdaljša ženska preizkušnja. Na startu bosta najverjetneje še Repinčeva in Polona Klemenčič, tekma pa se bo začela ob 17.10.