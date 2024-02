Bionična lutka, ki jo je na pariškem tednu mode kot modni dodatek nosila manekenka Maggie Maurere, je bila obložena s kristali swarovski, starimi baterijami, elektronskimi čipi, telefoni na preklop in drugimi elektronskimi odpadki iz obdobja pred iphonom. »Vse komponente so del prazgodovinske tehnologije in sodijo v obdobje pred letom 2007. Gre za predmete, kot so preklopni telefoni, cedeji, kalkulatorji in podobne stvari,« je odziv javnosti komentiral Daniel Roseberry, kreativni direktor pri Schiaparelliju. »Veliko ljudi na tiktoku uporablja umetno inteligenco (AI) in spreminja moje zbirke v digitalne. Pri tem sem se začel resno spraševati, kdo bi kose najbolje nosil. Zato sem tudi sam razmišljal, da so edina karta, na katero moram zdaj igrati, moji spomini,« je dodal.

Podobno tehniko za ustvarjanje videza, kot ga je nosila manekenka Hana Soukupova, ki je bila v začetku leta 2000 stalna gostja na revijah modne hiše Versace, smo na že videli. Schiaparellijev najnovejši viralni trenutek je prišel eno leto po tistem, ko je znamka prišla na naslovnice z levjo glavo iz umetnih materialov, ki so jo predstavili na razstavi spomladi 2023 v Parizu. S svojo obleko za robotske dojenčke iz elektronskih odpadkov se je znamka pridružila seznamu hiš visoke mode, ki so se v minulih letih na modnih stezah sklicevale na stroje 20. stoletja. Morda kot primer izpostavimo le nekaj najbolj odmevnih.

Roboti za brizganje barve Alexandra McQueena

Spomladanska revija Alexandra McQueena leta 1999 velja še danes z razlogom za eno najbolj znanih revij v zgodovini mode. Manekenka Shalom Harlow je stopila na brv v beli večplastni obleki, ki sta jo robota za brizganje barve na odru pobarvala v črno in rumeno. Občinstvo je bilo sprva šokirano nad napadom robotov, pozneje pa navdušeno nad novim grafitom na obleki. Leto dni pozneje je McQueen kot kreativni direktor Givenchyja nadaljeval eksperimentiranje s tehnologijo in na jesensko razstavo prinesel kolekcijo, ki jo je navdihnila Tron. Najbolj nepozaben videz z vzletno-pristajalne steze je bila obleka z LED-vezjem, ki jo je ustvaril Kees van der Graaf. Ponovno je McQueen udaril leta 2006, ko je med predstavitvijo svoje kolekcije The Windows of Culloden dal na modno brv projicirati holografsko podobo Kate Moss, ki je bila ustvarjena s pomočjo postprodukcijske hiše Glassworks. Leta 2019 je bila slab meter in pol visoka ženska robot, ki jo je ustvaril umetnik Hadžime Sorajama, glavna atrakcija Diorjeve modne revije v Tokiu. Diorjev kreativni direktor Kim Jones je za ustvarjanje koncepta predstave črpal navdih iz znanstvenofantastičnih filmov iz leta 1927.