Zapis(i) za Meštra

Ob nekem datumu in obletnici se človek spominja nekih srečanj in pogovorov. Ta tekst pišem na svoj sedeminpetdeseti rojstni dan, k pisanju pa so me spodbudile nekatere razstave in neki davni pogovor s človekom, čigar delo cenim. O razstavi ob 40-letnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Srebrne igre smo že govorili. Lepa in pomembna stvar. Druga takšna razstava je v sarajevski Akademiji uporabnih umetnosti. Kaj pa tretja? O njej malo pozneje.