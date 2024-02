Zgodbo je razkril neki japonski tedenski tabloid, Šinova pa se je po objavi članka zavila v molk, saj jo je bilo o vsem skupaj menda strah govoriti. Se je pa nato po nekaj dneh oglasila z zapisom na instagramu. »Globoko obžalujem svoja dejanja in se opravičujem za vse težave in izdajo tistih, ki so me ves čas podpirali in mi stali ob strani,« je zapisala, organizatorji tekmovanja za miss Japonske pa so sporočili, da so sprejeli njeno željo, da se odpove nazivu, in dodali, da letošnjega naziva miss Japonske ne bodo podelili nobeni drugi kandidatki. Karolina Šino se je iz Ukrajine na Japonsko s svojima staršema preselila, ko je bila stara pet let, večino časa je preživela v Nagoji, japonsko državljanstvo pa je prejela šele leta 2022. »Že skoraj vse svoje življenje živim kot Japonka, a se na mnogih področjih srečujem z različnimi preprekami, zaradi česar se pogosto nisem počutila sprejete. Zdaj se je to spremenilo in izjemno sem hvaležna, da sem končno sprejeta kot Japonka,« je povedala ob prejemu lente za miss, ki se ji je zdaj torej odpovedala.