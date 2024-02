Na razpis za direktorja zagorskega zdravstvenega doma so prispele štiri prijave. Svet zavoda je prijave že pregledal in v kratkem bodo kandidati, ki so oddali popolne vloge, oziroma tisti, ki bodo zaprošeni za morebitne dopolnitve in jih bodo pravočasno dostavili, povabljeni na razgovor, je povedal vršilec dolžnosti direktorja doma Borivoj Grden. Neuradno naj bi bil novi direktor imenovan še ta mesec. Po poročanju nekaterih medijev naj bi prijavo za direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Zagorje oddal tudi nekdanji minister za zdravje Aleš Šabeder.

Grden, ki je na položaju direktorja 13. januarja nasledil dotedanjo direktorico Sašo Bajda, ki je decembra lani po odhodu treh pediatrinj odstopila, je zatrdil, da od njegova prihoda v ZD Zagorje ob Savi niso registrirali nobenega odhoda zdravnikov. ZD Zagorje ob Savi je zaradi januarskega odhoda dveh pediatrinj, ki sta imeli opredeljenih okoli 2000 bolnikov, angažiral pogodbene pediatre, ki pokrivajo pediatrično ambulanto. Po Grdenovih besedah je bil objavljen tudi razpis za pediatre koncesionarje, vendar niso prejeli nobene prijave. Napovedal je, da bodo razpis ponovili. Poleg pediatrov ZD Zagorje ob Savi išče še zobozdravnika, pa tudi nekatere druge profile zdravnikov.