Slabih 80 kilometrov od švicarske prestolnice Bern je včeraj zvečer na vlaku posredovala policija po tem ko je moški z nožem in sekiro grozil potnikom. Z generalnega tožilstva so sporočili, da so talci nepoškodovani. Identitete storilca niso razkrili, kot tudi ne motiva za napad.

Po neuradnih informacijah bi sicer naj šlo za 32-letnega prosilca za azil iz Irana. Policija je vlak obkolila in po pogajanjih, ki so trajala skoraj štiri ure, uspela napadalca pripraviti do tega, da se je za kratek čas oddaljil od talcev. Nato je s sekiro planil na enega od policistov, ki ga je ustrelil in ubil.

Da »v tej fazi preiskave motivi storilca še niso znani,« je na novinarski konferenci povedal predstavnik policije v kantonu Vaud Jean-Christophe Sauterel. Prav tako še ni znano, kaj je moški z zajetjem talcev želel doseči.