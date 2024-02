Kar 56 odstotkov je takšnih delodajalcev, ki naj bi letos vsaj za nekatere zaposlene, dvignili plače. Zanimalo nas je, ali bosta tudi podjetji RLS Merilna tehnika, finalist Zlate niti med velikimi podjetji in Xlab, ki je finalist med srednje velikimi podjetji, sledili temu trendu. »V Xlab-u seveda načrtujemo dvig rasti plač. Glede na analizo rasti stroškov na zaposlenega so se plače že v letu 2023 povišale za približno 10 % v primerjavi s predhodnim letom, vsekakor pa bomo s tem trendom nadaljevali tudi v tekočem letu. Hkrati zasledujemo trajnostno rast na vseh področjih, vključno z nenehnim izboljševanjem pogojev nagrajevanja za naše zaposlene,« nam je odgovorila HR menedežrka v podjetju Xlab Lara Tasev. V podjetju RLS Merilna tehnika so bili bolj zadržani glede napovedi zviševanja plač. »O konkretnih številkah ne morem govoriti, bomo pa zagotovo poskrbeli, da bodo plače v našem podjetju in delovni pogoji ostali konkurenčni in stimulativni,« nam je pojasnil Matija Novak, namestnik direktorja RLS Merilna tehnika.

Lani povprečna 10-odstotna fluktuacija zaposlenih

Prav višje plačilo pri konkurenčnih podjetjih pa je bil razlog za lansko 10-odstotno povprečno fluktuacijo v 300 podjetjih, ki jih je zajela raziskava. Taseva pravi, da imajo v XLAB-u naravno nihanje iz leta v leto, ki je med 5 in 7 odstotki in dodaja: »To dinamiko razumemo kot običajen del poslovnega okolja, kjer se prilagajamo različnim izzivom in spremembam. Hkrati smo veseli, da smo ohranili stabilnost in konsistentnost, kljub naravnim nihanjem fluktuacije. To nam omogoča, da gradimo trdne odnose s sodelavci in skupaj soustvarjamo uspešno delovno okolje.« RLS Merilna tehnika, ki ima okoli 250 zaposlenih, tudi spada med družbe z nizko fluktuacijo zaposlenih. »Kljub redkim odhodom strokovnjakov iz podjetja, vsak odhod podrobno analiziramo. Neposredno zaradi prenizkega plačila še nihče ni zapustil podjetja. Najpogosteje je razlog ta, da si priložnost, ki jo lahko v danem trenutku ponudi podjetje, in ambicija zaposlenega po karierni ali strokovni rasti ne moreta priti nasproti. Z redko izjemo tistih, ki izziv poiščejo v podjetjih v tujini, katerim s plačilom v nobenem primeru ne moremo konkurirati,« je odgovoril Novak.

Nenehen strokovni razvoj talentov

Strategije za ohranjanje in pridobivanje talentov ostajajo ključnega pomena za uspešnost v tem visoko konkurenčnem okolju. » Vprašanje, ki si ga predvsem mlajši strokovnjaki danes postavljajo v delovnem okolju, nikakor ni prvenstveno: »Koliko zaslužim in ali mi kje lahko ponudijo več?«, temveč predvsem: »V kaj se v tem podjetju na tej poziciji kot strokovnjak razvijam, kaj postajam?« Poleg korektnega plačila je torej pomembno predvsem, da podjetje skrbi za nenehen strokovni razvoj talentov, za ustrezne izzive in vključenost. To zahteva zelo dobro poznavanje zaposlenih, njihovega potenciala in ambicij. Za to pa potrebujemo ustrezne in ustrezno usposobljene vodje. Pogosteje se namreč zgodi, da potencial iz podjetja pobegne zaradi rutinskega dela in pomanjkanja strokovnih izzivov kot zaradi par sto evrov višjega plačila,« je prepričan Novak iz RLS Merilna Tehnika. V XLAB-u pa so ponosni na to, da ustvarjajo okolje, ki spodbuja neprekinjeno razvijanje karierne poti. »S tem zagotavljamo, da vsak posameznik najde izzive, priložnosti za rast ter pot do osebnega in poklicnega uspeha. Gradimo pozitivno organizacijsko kulturo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in transparentnosti. V takšnem okolju se zaposleni počutijo povezane z vizijo podjetja, kar pripomore k dolgotrajnemu zadrževanju v naših vrstah,« je še povedala Taseva.

RLS Merilna tehnika Podjetje razvija, proizvaja in prodaja rotacijske in linearne senzorje na osnovi magnetne tehnologije. Tovrstni senzorji se pogosto uporabljajo v robotski in polprevodniški industriji, e-mobilnosti, strojegradnji … Sodelujejo tudi pri naprednih projektih v vesoljski industriji, medicinskih napravah in proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije. Ključni trgi so EU, ZDA, Kitajska, Japonska in Koreja. Veliko vlagajo v razvoj novih tehnologij in izdelkov.